Inter, mani sul futuro: vicino l’arrivo di un calciatore strappato al Real

Hugo Humanes, una delle gemme emerse dalle giovanili del Real Madrid, ha deciso di intraprendere un nuovo viaggio in Italia per unirsi all’Inter. A soli 16 anni, l’attaccante ha dimostrato un talento innato che lo ha portato a distinguersi sia a livello di club che a livello regionale in Spagna

Fin dai suoi primi passi al Real Madrid, Hugo ha lasciato un segno indelebile nella squadra, dimostrando un potenziale straordinario. Nella scorsa stagione ha segnato 11 gol nella categoria giovanile e le sue prestazioni gli hanno permesso di fare il salto nella Juvenil C, dove ha dimostrato la sua qualità con una spettacolare tripletta contro il Santa Ana. Ma è nel 2019 che questo giovane calciatore è balzato agli onori della cronaca, quando ha segnato uno straordinario gol dalla propria metà campo nella mini-doppia contro l’Atletico Madrid, che ha portato la squadra bianca a diventare campione de “La Liga Promises” in un’emozionante partita ai rigori.

La proiezione di Hugo a Valdebebas non è passata inosservata e il suo talento ha varcato i confini, attirando l’interesse di diversi club italiani. Dopo un’estate di trattative, l’Inter ha finalmente raggiunto un accordo con il Real Madrid per il trasferimento di questo giovane promettente giocatore.

Non è stata una decisione facile

Secondo AS, anche se lasciare il club in cui è cresciuto fin da piccolo non è stata una decisione facile, Hugo e la sua famiglia hanno ritenuto che fosse il momento giusto per cambiare aria e intraprendere una nuova avventura. La famiglia Humanes ha creduto nel progetto sportivo dell’Inter e il club italiano si è dimostrato entusiasta dell’inserimento di questo promettente calciatore.