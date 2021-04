Inter, Marcelo Brozovic cambia agente: la sua procura andrà al padre Ivan

Le novità in casa Inter non mancano mai, e oltre all’obiettivo scudetto, sempre più vicino, dirigenza e professionisti sono sempre alle prese con le faccende di mercato, per il presente ma soprattutto in vista del futuro.

Importante per Marotta sarà non solo assicurarsi nuovi innesti e cessioni che diano respiro dal punto di vista economico, ma anche garantire il benessere dei calciatori già tesserati con il club nerazzurro.

Ebbene importanti news sono in queste ultime ore quelle che riguardano Marcelo Brozovic, calciatore croato, centrocampista dell’Inter e della nazionale croata. Il 28enne cambierà il suo agente di mercato.

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport il centrocampista, che tra l’altro andrà in scadenza di contratto a giugno 2022, affiderà la propria procura al padre Ivan, lasciando così l’agente Bicanic.

Nel frattempo proseguono i contatti con la dirigenza per stabilire quelle che saranno le massime economiche del nuovo accordo, in caso di rinnovo: si dovrà sicuramente tener conto che i milanesi difficilmente saranno disposti a sborsare più di quanto fanno già, data anche la crisi economica causa Covid.