Inter, Marco Barzaghi: “Doppio colpo per sostituire Skriniar”

Mentre la stagione nerazzurra continua a proseguire, la dirigenza nerazzurra è impegnata alla ricerca dell’erede di Milan Skriniar, destinato al PSG a partire dal 30 giugno 2023.

Certamente con la sua cessione a zero e i problemi finanziari interisti riducono il budget da investire. Ma se l’Inter dovesse andare avanti in Champions potrebbero arrivare importanti ricavi da destinare al prossimo mercato, visto che oltre allo slovacco, potrebbero salutare Milano anche De Vrij e Dzeko.

Nel frattempo però, l’unico certo a partire è il sopracitato Skriniar. Sul suo canale YouTube, il giornalista Mediaset Marco Barzaghi ha fatto il punto sui possibili movimenti dell’Inter in difesa, dove i nerazzurri sono impegnati alla ricerca del sostituto dello slovacco:

“Solet del Salisburgo? Ha una valutazione di circa 15 milioni di euro, l’Inter lo ha osservato più volte: piace e interessa. I nerazzurri hanno un rapporto preferenziale con il club austriaco. Lui, come Chalobah, può giocare anche da mediano. Può essere lui l’erede di Skriniar, anche perché su Pavard, che è stato a un passo a gennaio, il Bayern punta parecchio e sembra non avere voglia di cederlo“.

Il primo è dotato di una fisicità imponente, merito anche dei suoi 192 cm di altezza. Come tanti difensori moderni, però, la sua struttura massiccia non ne limita l’agilità e la velocità. Solet, infatti, riesce a reggere l’1vs1 sul breve e sul lungo, anche contro avversari più longilinei e sulla carta dotati di maggiore rapidità. Inoltre, il centrale sta maturando calcisticamente al Salisburgo, immerso nella filosofia Red Bull. In lui, pertanto, si possono rivedere tutti i principi tipici di chi proviene da quella scuola calcistica: aggressione, alta intensità e capacita tecniche di buon livello. Con il pallone tra i piedi, infatti, Solet si trova perfettamente a suo agio ed è capace anche di trovare la giocata lunga in profondità con buona precisione.

Chalobah ha nella fisicità uno dei suoi principali punti di forza: alto 190 cm, può rappresentare una minaccia anche in area avversaria in cui spesso ha fatto la differenza sui calci piazzati: sono ben 9 infatti i gol siglati da difensore centrale.

Classe 1999, Chalobah è molto duttile, visto che in carriera ha giocato spesso anche da mediano davanti alla difesa ma tra le fila del Chelsea il meglio di sè lo ha dato giocando nella difesa a tre.