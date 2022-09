Inter: Mariano Diaz proposto a Marotta per la prossima stagione di mercato, ma occhio al Milan

Con suo grande dispiacere, Mariano Díaz (29 anni) si è trovato in dirittura d’uscita dal Santiago Bernabéu durante l’ultima sessione di mercato. Questo perchè giocava un ruolo ormai secondario nel progetto del Real Madrid.

Il calciatore, dunque, sarà svincolato a partire dal 2023. Ebbene, l’Inter potrebbe approfittarne, almeno secondo quanto riportato da FC Inter News. Secondo la suddetta fonte, i suoi agenti stanno lavorando per avvicinare le parti.

Ma attenzione, oltre al club nerazzurro il calciatore è stato proposto anche al Milan, quindi vedremo se nerazzurri e rossoneri raccoglieranno il guanto di sfida per l’attaccante che si è distinto all’Olympique Lione.

Attualmente non esiste né per l’una né per l’altra parte una vera e propria trattativa, la situazione è ancora in fase di stallo.

Quanto a Simone Inzaghi, il tecnico nerazzurro è alle prese con un overbooking offensivo al Giuseppe Meazza, e questo potrebbe rivelarsi un problema non da poco, anche considerano i 4,5 milioni di euro netti a stagione percepiti da Mariano.