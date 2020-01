Inter, Marotta al contrattacco e chiede Kessié per Politano

L’occasione potrebbe essere di quelle da non farsi scappare perchè uno come Franck Kessié all’Inter lo vorrebbero eccome. Il nome dell’ivoriano è saltato fuori di risposta al lungo summit tenutosi a Casa Milan per l’impostazione delle prossime trattative di mercato rossonere. L’obiettivo, come ormai risaputo, è quel Matteo Politano finito improvvisamente ai margini del progetto di Conte. L’Inter non lo cederà per meno di venti milioni ed ecco, quindi, l’ipotesi del clamoroso scambio con Kessié.

Il mediano di scuola atalantina prima con Giampaolo e ora con Pioli sta vivendo momenti di grande incertezza a Milanello. Nonostante le quindici presenze in campionato sembra sempre più avulso dalla squadra e il suo rendimento è in picchiata. Il cambio di ruolo a mezzala destra continua a procurargli diversi grattacapi e il suo desiderio di tornare a giocare da interno o in mediana continua a non trovare ascolto nello staff tecnico.

Per Politano venti milioni oppure Kessié

L’idea tutta rossonera di fiondarsi su un altro sedotto e abbandonato della gestione Conte, però ha riportato i riflettori sull’ivoriano che adesso quasi spera nella buona riuscita dell’operazione. A dir la verità la controffensiva nerazzurra alla richiesta milanista di Politano ha preso un po’ in contropiede i dirigenti Maldini e Boban che speravano in un prestito con diritto di riscatto.

Forse non avevano fatto i conti con Marotta e il suo proverbiale fiuto per gli affari. Una volta sentitosi rispondere negativamente alla richiesta di venti milioni per l’esterno d’attacco, il DS ha rivolto la sua attenzione proprio al mediano del Diavolo. E’ indubbio che in quella zona del campo l’Inter sia alla ricerca di profili che ne garantiscano quantità e qualità e si spera che la cura Conte possa restituire Kessié agli splendidi inizi con la Dea.

Insomma, il mediano rossonero non sarà certo quell’Arturo Vidal da sempre in cima ai pensieri di Marotta e Conte ma potrebbe comunque tornare utile nella lunga rincorsa al titolo che manca ormai da dieci stagioni.