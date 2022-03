Inter, Marotta al lavoro sul reparto offensivo: opportunità per Kramaric, ma occhio a Juve e Milan

Se la testa di Simone Inzaghi è volta a far meglio possibile in campionato per tentare di riaffermare l’Inter come campione d’Italia, dall’altra Marotta ed il suo staff sono alla ricerca continua di innesti da inserire in rosa per la prossima stagione.

Ebbene l’Inter si sta muovendo sul fronte del reparto offensivo, e uno dei profili principali su cui la dirigenza è concentrata è quello di Kramaric. Il nazionale croato ha il contratto col suo club in scadenza il 30 giugno 2022.

Tuttavia, il rinnovo con l‘Hoffenheim al momento sembra essere un’opzione molto difficile, ecco che Marotta e il suo staff potrebbero intervenire per acquisire le sue prestazioni prima dell’inizio della prossima stagione.