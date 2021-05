Inter, Marotta alla ricerca di un centrocampista da Champions: c’è Henrikh Mkhitaryan

Durante il match con la Roma la dirigenza potrà senza dubbio osservarlo da più vicino per studiare una strategia d'affondo

Anche se l’Inter si è ormai qualificata campione d’Italia dopo 9 anni di primato da parte della Juventus, è ancora alta l’attenzione verso le ultime partite in programma, così da non sfigurare in virtù del blasone mediatico che avrebbe un’eventuale sconfitta agli occhi delle future sfidanti europee.

Ebbene è Henrikh Mkhitaryan uno dei giocatori della Roma che la difesa dell’Inter dovrà controllare con particolare attenzione nel corso del big match in programma domani sera a San Siro.

Il giocatore armeno, come riportato da Opta, è uno dei tre centrocampisti inclusi della Top-5 campionati europei 2020/21 ad aver segnato almeno 10 gol e fornito almeno 10 assist, insieme a Bruno Fernandes e Marcos Llorente.

Il professionista potrebbe essere sicuramente un buon rinforzo per l’Inter per l’anno prossimo, considerando soprattutto che la Roma con ogni probabilità non si qualificherà alle coppe europee.

Il giocatore potrebbe quindi cedere al corteggiamento da parte di Marotta ed il suo entourage, che secondo fonti vicine al club va avanti da tempo, considerata la necessità di Conte di poter spaziare tra riserve di qualità, in vista della Champions.