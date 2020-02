Inter, Marotta cerca il colpaccio in casa Lazio: Luis Alberto nel mirino

L’Inter non si ferma più. Dopo una prima parte di stagione dai risultati più che entusiasmanti e un mercato condotto da regina delle trattative, l’Inter pare intenzionata ad arricchire sempre più il proprio parco giocatori con nomi di assoluto spicco. L’ultimo rumor, infatti, parla di un fortissimo interesse verso il centrocampista offensivo biancoceleste Luis Alberto. Marotta lo segue da tempo e pare che un piccolo, timido tentativo sia già stato fatto per capire le intenzioni della Lazio a riguardo.

A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato in queste ore il quotidiano “Il Messaggero“. Attraverso le colonne del giornale capitolino si apprende che dopo il secco no rifilato agli emissari nerazzurri per l’altro laziale Milinkovic-Savic, sarebbe proprio lo spagnolo il nuovo oggetto del desiderio dell’AD Marotta. Lotito, seppur spiazzato dal repentino cambio di obiettivo, non si è certo fatto trovare impreparato chiedendo per il suo tesserato almeno 70 milioni di euro.

Richiesta esagerata? Forse sì, ma non abbastanza da raffreddare la voglia dei dirigenti e dello staff nerazzurro di arricchire la rosa di un nuovo grande nome. Ecco perché un nuovo assalto è già stato messo in agenda alla fine di questa stagione. La convinzione in casa Inter è quella di riuscire a strappare Luis Alberto per una cifra vicina ai 50 milioni e metterlo a disposizione di Conte già nei primi giorni di ritiro estivo.

L’importanza dell’affare non è certo da sottolineare. Luis Alberto fin quì ha giocato in 25 match su 28 andando a segno in quattro occasioni e sfornando la bellezza di tredici assist vincenti. Dire che il suo contributo alla causa biancoceleste sia secondo solamente a quello del bomber Immobile è comunque voler sottostimare la sua rilevanza nello scacchiere di Inzaghi.

La sua rapidità di pensiero e l’ottima scelta nel posizionamento l’ha fatto diventare uno dei più importanti rifinitori del campionato italiano. E anche in Europa certo non gli va peggio. Nella speciale classifica dei migliori assistman redatta e pubblicata dalla Uefa in questi giorni il nome di Luis Alberto figura al quarto posto. A precederlo soltanto un podio stratosferico composto da: Jadon Sancho (baby fenomeno del Dortmund), Thomas Muller e la stella del City, Kevin De Bruyne.