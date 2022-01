Inter, Marotta ci prova per Bernardeschi: il bianconero potrebbe arrivare in estate a zero

L’Inter continua a macinare punti in Campionato, affermandosi sicuramente tra le papabili vincitrici del titolo. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, è tra le più temute: sia Milan che Napoli per ora la succedono in classifica, anche avendo una partita in più.

Tuttavia, se da un lato i risultati in campo sono la priorità, dall’altra importante per la dirigenza di Appiano Gentile è anche portare a casa risultati dal punto di vista degli obiettivi del mercato.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, ad esempio, l’Inter avrebbe sondato il terreno per Federico Bernardeschi, già in passato accostato al club.

Il centrocampista della Juventus è in scadenza di contratto a giugno 2022 e il suo profilo potrebbe rivelarsi l’ideale per coprire il ruolo di sostituto di Perisic.

Tuttavia, il suo arrivo, in ogni caso, non sarebbe imminente: per la conclusione di ogni eventuale trattativa a lui legata si parla infatti di giugno 2022, data in cui potrebbe arrivare a parametro zero.