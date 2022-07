Inter, Marotta fa la strategia: Casadei e Pinamonti per arrivare a Bremer, il punto della situazione

La formula individuata, prestito con obbligo di riscatto, non sembra un problema, un’intesa sul valore della contropartita Casadei (7-8 milioni) è possibile, ma è chiaro che Cairo non mollerà il suo gioiello se il valore del trasferimento non si avvicinerà o toccherà i 40 milioni: 33 – 34 più bonus? Scontando naturalmente dai 33 – 34 la valutazione di Casadei.

Il tentativo sarà fatto come detto lunedi o martedì sia per mettere fuorigioco la Juventus, sia per soddisfare Bremer, che da tempo si è promesso all’Inter e ora è impaziente. Il suo agente è a Milano convinto che il momento decisivo sia arrivato. Il brasiliano, dunque, attende solo una chiamata per sottoporsi alle visite mediche all’Humanitas e al Coni del capoluogo lombardo”, si legge.