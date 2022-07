Inter, Marotta in contatto col Chelsea. Le indiscrezioni: “Casadei e Dumfries nel mirino dei blues”

Dopo l’operazione che ha visto coinvolto Lukaku i contatti tra l’Inter ed il Chelsea continuano più vivi che mai, e anche questa volta potrebbero portare ad operazioni di mercato degne di nota.

I Blues, secondo quanto riferito da fonti vicine ai club, avrebbero infatti intenzione di fare di nuovo spese a Milano, avendo messo nel mirino il giovane Cesare Casadei, stella della Primavera già accostato agli inglesi proprio nella trattativa Lukaku.

L’Inter preferirebbe tenere la giovane promessa, magari girandolo in prestito in Italia o cedendolo con il diritto di recompra. I londinesi però sembrerebbero intenzionati ad acquistarlo a titolo definitivo.

In questo caso, tuttavia, i nerazzurri per ora non vogliono scendere sotto i 10 milioni. A parlare della situazione è Corriere dello Sport, secondo cui però i Blues potrebbero cercare di coinvolgere Marotta in una doppia operazione, aggiungendo anche Denzel Dumfries.

Inzaghi però è stato chiaro a riguardo, soprattutto dopo aver perso Perisic a sinistra, perciò una cessione dell’olandese pare improbabile. Vedremo, tuttavia, come procederanno le prossime settimane di trattative.