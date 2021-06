Inter, Marotta pensa al dopo Hakimi: c’è Manuel Lazzari per la fascia destra

La sessione estiva di calciomercato prosegue per l’Inter, il cui intento rimane quello di mettere a punto un paio di cessioni per poi poter parzialmente reinvestire anche per alcune operazioni in entrata.

L’arrivo di Simone Inzaghi al posto di Antonio Conte, con il quale la società non condivideva le vedute future, ha sconvolto gli equilibri, e l’allenatore ha presentato a Marotta e al suo entourage una lista di nomi da tenere presenti nel mercato.

Ebbene uno dei nomi più caldi degli ultimi giorni è quello di Manuel Lazzari per la fascia destra, e in particolare per il dopo Achraf Hakimi. Il marocchino infatti è ormai a un passo dal PSG e i nerazzurri cercano una valida alternativa. A parlarne è stata la Gazzetta.