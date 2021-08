Inter, Marotta pronto ad attuare il piano per il post Lukaku: tra i nomi spicca Kean

Dopo la partenza di Lukaku i tifosi dell’Inter si sono fatti sentire non poco per quanti riguarda la necessità di un rinforzo in attacco, che possa garantire buoni risultati in vista del doppio impegno Champions/Serie A.

Ebbene secondo la stampa sportiva il preferito di mister Simone Inzaghi, che a sua volta ha avuto lunghe riunioni con la dirigenza per redimere una precisa strategia di mercato, avrebbe come preferito Duvan Zapata.

Ma non solo: la prima alternativa sarebbe Joaquin Correa. Secondo quanto svelato da Calciomercato.com, però, l’Inter starebbe lavorando su quattro profili per rinforzare l’attacco.

“Ufficializzati i colpi Dumfries e Dzeko, i nerazzurri aspettano ora un nuovo attaccante. Perché Marotta non intende fermarsi al bosniaco, ma vuole regalare a Inzaghi una duplice arma per sostituire Lukaku.

L’obiettivo numero uno resta Duvan Zapata, ma la richiesta dell’Atalanta (40 milioni) è al momento troppo alta. L’alternativa principale risponde al nome di Joaquin Correa, con Kean e Keita sullo sfondo“, si legge.