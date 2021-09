Inter, Marotta su un maxi obiettivo da 30 milioni: è Robin Gosens

Marotta è già in allerta per la prossima stagione di calciomercato, e se negli ultimi mesi sicuramente sono state più d’impatto le partenze che i nuovi arrivi, per il futuro si prospetta una netta inversione di tendenza.

Uno degli ultimi nomi accostati al club milanese è quello di Robin Gosens, 27 anni, di nazionalità tedesca, che attualmente sta facendo molto parlare di sé date le sue prestazioni con l’Atalanta.

Capace di essere impiegato sia sulla fascia sinistra come laterale, ma anche come estremo, il giocatore era stato recentemente accostato a squadroni come Barcelona o Atletico di Madrid.

Altre news riguardando questo ambito mediano, tuttavia, provengono da Calciomercato.com, che lo avrebbe dato molto vicino all’Inter, dato l’estremo interesse avanzato dal mister Inzaghi.

Ma non è finita qui: ci sarebbero anche Manchester City e Leicester City sul giocatore, che per ora vanta 2 gol in 6 partite con il team di Gianpiero Gasperini. Vedremo, dunque, cosa ci riserveranno le prossime settimane.