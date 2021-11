Inter, Marotta torna a pensare a Manuel Lazzari: proposta una contropartita

Dumfries non convince; ecco che allora Inzaghi pensa al gioiello biancoceleste

La notizia risale a poche ore fa, quando fonti vicine al club nerazzurri hanno appreso di un marcato interesse da parte di Marotta nei confronti di un giocatore che già si era seguito qualche tempo fa.

Inzaghi non è soddisfatto di Denzel Dumfries, e per il mercato del prossimo gennaio, quindi, l’ex allenatore biancoceleste vorrebbe riaccaparrarsi Manuel Lazzari, perfetto per il 3-5-2.

Ma non è finita qui, da Milano assicurano che i nerazzurri potrebbero inserire nell’affare proprio Dumfries. L’olandese era stato acquistato in estate dal Psv per circa 12 milioni di euro, la stessa cifra che ora Ausilio sarebbe disposto ad offrire, oltre Dumfries.

Un ruolo chiave nell’intricata operazione di mercato, comunque, sarà giocato da Sarri, che dovrà esprimersi su un’eventuale preferenza nei confronti del giocatore proposto dal club di Milano.

Inoltre, ci sarebbe anche da accertarsi se il ragazzo sarebbe disposto a lasciare Milano dopo soli sei mesi dall’inizio della sua esperienza. Vedremo, dunque, come evolveranno le cose nel corso dei prossimi mesi.