Inter, massima attenzione di Marotta sul fronte rinnovi: “Lautaro e Brozovic i primi della fila”

Nell’ultima sessione di calciomercato l’Inter, rispetto alla rosa dello scorso anno, ha visto profondi cambiamenti soprattutto a causa della fitta campagna di cessioni per risanare i debiti voluta dalla società.

Proprio per questo la questione rinnovi è di estrema importanza, forse mai come quest’anno. Lautaro Martinez sarà tra i primi. Per l’argentino, come confermato anche da Marotta, è solo questione di tempo.

Così riporta TuttoSport: “Tutto fatto. In attesa del crisma dell’ufficialità, l’Inter e Lautaro hanno l’accordo totale per il prolungamento del contratto dell’argentino, col giocatore che andrà a percepire uno stipendio da 6 milioni netti a stagione più bonus, sino al 30 giugno del 2025. Finalmente si metterà la parola fine ad una negoziazione iniziata dai vecchi agenti dell’attaccante nerazzurro addirittura nel 2019”.