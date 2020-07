Inter, Messi non è taboo…e la famiglia compra già casa a Milano!

Lionel Messi ai ferri corti con il Barcellona dopo quindici anni d’amore è già di per sé una notizia degna di qualunque prima pagina. L’idillio che lega il club catalano alla stella argentina potrebbe essere messo in crisi al termine di una stagione complicata e finita senza alzare nemmeno un trofeo. Ecco perché sognare un approdo in Serie A non è più un taboo, soprattutto se le ultime news parlano del papà Jorge prossimo residente di Milano in agosto.

I contrasti con il presidente Bartomeu, col ds Abidal e col tecnico Setien influenzano negativamente i rapporti col club, unica casa europea della Pulce. La questione dei falsi profili social che screditassero i giocatori dopo ogni prestazione un po’ sottotono proprio non è scesa giù. Soprattutto perché la macchina del fango ha poi rivolto la sua attenzione anche contro la moglie Antonela.

A questo si somma anche il mancato arrivo di una punta di peso come Lautaro Martinez e la politica di ridimensionamento voluta da presidente e manager blaugrana. Una situazione che ha finito per ripercuotersi irreparabilmente anche sui legami con la squadra che ora potrebbe iniziare a voltargli le spalle. L’aria al Bernabeu si fa pesante ed è per questo che per la prima volta in carriera Messi potrebbe decidere di lasciare Barcellona per cercare fortuna altrove.

Inter in pole. Certo, non sarà facile garantire uno stipendio stellare alla “Pulga” che dal solo ingaggio percepisce qualcosa come 30 milioni di euro. Marotta questo lo sa fin troppo bene. Eppure la possibilità di vedere il giocatore più forte degli ultimi 15 anni correre sull’erba di San Siro è una suggestione difficile da allontanare dalla mente. A tutto questo si affiancano almeno un paio di gustosi retroscena.

Il primo è, come detto in precedenza, l’acquisto da parte di papà Jorge di un immobile a Milano in zona Porta Nuova, non lontano dalla sede dell’Inter. Il secondo è che il giocatore avrebbe già potuto comunicare la propria voglia di cambiare aria lo scorso 31 maggio al club. In questo caso si potrebbe liberare gratuitamente sfruttando una particolare postilla contenuta nel suo contratto.