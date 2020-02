Inter, Milinkovic-Savic nel mirino: Lotito pregusta il colpo e spara altissimo

Si riaccendono i fari su Milinkovic-Savic dopo la performance da predestinato del gioco fornita contro i nerazzurri. Il giocatore serbo nei novanta minuti dell’Olimpico ha, ancora una volta, dimostrato agli astanti la sua netta superiorità fisica e tecnica rispetto a compagni e avversari e ora sogna il grande salto in un club più blasonato. L’Inter, spettatrice inerme delle sue azioni, ne è nuovamente rimasta affascinata e in tanti sperano che il colpo sfumato diverso tempo fa possa finalmente concretizzarsi nella prossima estate.

Pochi giri di lancette e già la traversa della porta difesa da Padelli tremava, scossa dalla bordata da 25 metri del centrocampista laziale. Nonostante il vantaggio firmato da Young la Lazio era pienamente cosciente che in campo ci fosse una e una sola squadra. L’Inter si limitava a giocare di rimessa cercando di innescare Lukaku o Lautaro in velocità. La Lazio no. Il perspicace e mirato giro palla tesseva, come la tela di un ragno, una trappola attorno agli avversari che alla fine ne sono rimasti vittima.

Un match condotto alla perfezione e risultato figlio del gioco espresso

La prestazione di Milinkovic-Savic, in questa occasione, è parsa nettamente superiore anche a gente come Immobile e Luis Alberto, giocatori che in questa stagione sono scesi davvero poche volte sotto al sette in pagella. Lui, nel confronto con l’Inter, ha di fatti superato ampiamente anche l’otto.

La passione dei meneghini verso il giocatore si è subito riaccesa dalla prestazione monstre appena osservata e pare che Sergej sia ora finito in cima ai desideri di Marotta e soci. Battere la concorrenza delle tante che ambiscono ad accoglierlo in squadra sarà dura, ma più dura potrebbe essere il muro economico che il presidente Lotito pare voglia alzare attorno al suo gioiello.

Quanto vale ingaggiare Milinkovic-Savic?

I cento milioni di valutazione di qualche settimana fa sono stati immediatamente ritorccati al rialzo dopo la gara contro l’Inter. Il vulcanico patron laziale è ormai persuaso che per portare via Milinkovic dal suo club saranno necessari almeno venti milioni in più. L’Inter per ora osserva con attenzione l’evolversi degli eventi. Qualora fosse ritenuta praticabile la strada che conduce al perno del centrocampo di Inzaghi allora l’offerta sarà velocemente inoltrata.