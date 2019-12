Inter missione mercato! No ad Alonso, Damian in pole per la fascia sinistra

Campioni d’inverno! L’Inter si gode il ritrovato primato in campionato ma sa che la strada da fare per portare a termine il compito è solo all’inizio. Le pecche della “rosa” sono arcinote e il mercato di gennaio arriva proprio al momento giusto. Conte e Marotta sognano il titolo al primo anno effettivo alla guida del club e con loro un bacino di tifosi a digiuno da trofei da quasi un decennio. I nomi sul taccuino sono tanti, uno su tutti il terzino ex Fiorentina, oggi al Chelsea: Marcos Alonso.

Sarebbe lui (e il condizionale è d’obbligo) la prima scelta per rinforzare un reparto arretrato che nonostante i buoni risultati continua a rimanere quello con meno soluzioni alternative, soprattutto in situazioni di emergenza. Alonso, nonostante le 13 apparizioni stagionali continua a faticare ad imporsi nella formazione di Lampard. Sarebbe lui la soluzione preferita da Conte per riportare Asamoah al centro (come succedeva ad Udine) e da affiancare a Biraghi.

Peccato che tra il dire e il fare… Il Chelsea, nonostante lo scarso impiego, continua a valutarlo alla stregua di un top player e lo valuti intorno ai 40 milioni di euro. Il contratto rinnovato un anno fa recita giugno 2023 come sua naturale conclusione. Strapparlo dai “Blues” non sarà facile. Tuttavia almeno un tentativo sarebbe d’obbligo azzardarlo.

Qualora non si arrivi al primo obiettivo individuato dal tecnico leccese, allora si guarderebbe un po’ meno distante per un degno sostituto. Nelle ultime ore si vocifera di un pre-accordo che l’Inter avrebbe sottoposto al ducale Matteo Darmian. I rapporti col Parma sono ottimi grazie alla grande amicizia che da anni lega Conte al DS Faggiano. Addirittura, più di qualche voce di corridoio parla di un imminente ingresso in società proprio del dirigente degli emiliani.

L’affare Darmian andrebbe a rientrare in una trama di mercato più ampia che vedrebbe invischiato anche lo svedese Kulusevski, il sui arrivo a Milano dovrebbe avvenire la prossima estate. L’ex Toro potrebbe, quindi, approdare a Milano attraverso un prestito con obbligo di riscatto fissato attorno ai 10 milioni.