Inter, Morabito svela un curioso retroscena di calciomercato

Era la stagione 2019-2020. L’Inter era alla prima stagione Conte, in piena lotta scudetto con la Juventus di Maurizio Sarri- I nerazzurri, all’epoca con le finanze floride e ben disponibili, arrivati al calciomercato invernale, decisero di rafforzarsi con importanti acquisti dalla Premier League. Marotta e D’Ausilio decisero di agire per puntellare le fasce e il centrocampo interista.

A quel tempo, sulla fascia destra c’era ancora Antonio Candreva (che comunque ben figurava) e D’Ambrosio, mentre a sinistra c’erano i due neo acquisti Biraghi e Lazaro. La dirigenza interista decise di dare più qualità ed esperienza a questi reparti, con gli acquisti di Young e Moses, con il primo che divenne un vero e proprio perno della formazione di Conte. Infine, l’Inter regalò un vero e prorio clamoroso colpo ai propri tifosi, acquistando il fuoriclasse Christian Eriksen.

Tutti i tifosi nerazzurri ricorderanno che il danese ci mise tempo per adattarsi ed entrare definitivamente negli schemi di Conte. Durante i suoi primi 6 mesi e in alune partite della stagione succesiva, l’ex-Tottenham finì spesso in panchina. Una entrato a pieno regime nelle gerarchie del tecnico pugliese, l’Inter otterrà lo scudetto nella stagione 2021-2022, grazie anche al suo prezioso contributo a centrocampo.

Secondo Vincenzo Morabito, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, l’Inter prima di acquistare Christian Eriksen, era in trattativa per un altro giocatore militante in Premier League: Olivier Giroud. Stando alle parole del noto agente, i nerazzurri erano vicini all’ acquisto del bomber francese: