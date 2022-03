Inter, Nahitan Nandez torna ad essere un nome attuale: il punto della situazione

Nahitan Nandez è stato uno degli obiettivi dell’Inter durante il corso della sessione estiva di mercato, così come di quella invernale. Ma il suo nome potrebbe presto tornare di moda negli ambienti nerazzurri.

Alla fine l’operazione non si è mai conclusa anche a causa dei suoi problemi fisici, che hanno caratterizzato anche il primo periodo del 2022 e gli hanno consentito di disputare soltanto i 21 minuti collezionati contro la Roma lo scorso 16 gennaio.

Prima il Covid, poi un infortunio al ginocchio non gli hanno permesso di avere un’annata perfetta dal punto di vista della continuità e delle prestazioni, ciò nonostante l’ex Boca Juniors continua ad essere un giocatore molto ambito, con l’Inter alla finestra.

In previsione della prossima estate Ausilio e Marotta dovranno lavorare per aumentare la qualità delle alternative in rosa a disposizione del mister Simone Inzaghi, e il solo innesto di Frattesi non risulterà sufficiente.

La clausola di circa 35 milioni di euro rappresenta una valutazione di mercato non più attuale ma, considerato l’interesse dimostrato in passato per Nandez da Juve, Napoli e da club di Premier League, non è scontato che le cifre possano rimanere alte.