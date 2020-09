Inter, Nainggolan ora è un rebus: reintegro in rosa o cessione in Arabia? Lui però vuole ancora Cagliari

L’Inter ha bisogno di fare chiarezza circa il futuro di Radja Nainggolan. Il belga è reduce da un buon anno in terra sarda ma ora che il prestito è terminato si ripresenterà in ritiro ad Appiano dove ad attenderlo c’è un Conte mai così contrariato. Il tecnico sperava in una cessione che però non è arrivata e ora, a distanza di un anno, avrà di nuovo a che fare con l’ingombrante ego del mediano. Una situazione difficile che però potrebbe presentare ancora qualche sorpresa.

La dirigenza interista infatti potrebbe considerare anche la possibilità di un pieno reintegro in rosa per il “Ninja” che però dovrebbe dimostrare al resto del team la sua piena abnegazione alla causa. Un desiderio espresso più volte dal ds Ausilio e da altri membri dello staff nerazzurro, nonostante il granitico “no” con cui Conte ha bollato l’operazione di rientro nei ranghi del suo scacchiere.

Allontanato per alcuni conflitti occorsi nel tempo tra lui e l’allora neo tecnico nerazzurro, Radja ha ritrovato in Sardegna l’affetto di una terra che non lo aveva scordato e che gli è sempre stata vicino. Lui ha ripagato alla sua maniera. Scendendo in campo da capitano per 26 volte e confezionando sei gol e altrettanti assist per i suoi compagni. Prestazioni degne di nota e che hanno fatto bene all’umore del giocatore, da tempo tormentato dai noti problemi di salute della moglie e dalla volontà di essere protagonista anche in un top club come l’Inter senza riuscirci.

La proprietà, appena compresa l’impossibilità del Cagliari di sobbarcarsi un ingaggio e un cartellino così pesanti, è decisa a non far deperire il proprio capitale. Il giocatore, arrivato dalla Roma per 38 milioni più il cartellino di Zaniolo, ha un contratto fino al 2022 a cifre da vero top player. Difficile per un’altra italiana riuscire a far fronte ad uno stipendio così.

Se in Italia nessuno freme per le doti di Nainggolan ecco che dall’Arabia pare essere pervenuta in sede l’offerta che non ti aspetti. L’Al-Nassr è pronta ad aprire il dorato mondo del calcio mediorientale al belga con un contratto faraonico. Le cifre sono interessanti ma, a quanto fa capire l’entourage del giocatore, il Ninja non sarebbe ancora pronto a lasciare il più prestigioso calcio europeo. Per lui le uniche opzioni rimangono il ritorno al Cagliari oppure il rientro all’Inter.