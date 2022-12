Inter-Napoli: a rischio la partecipazione di De Vrij

La Serie A è pronta a tornare in scena nei primi giorni di gennaio. A riaprire il campionato, infatti, ci pensa il Napoli di Spalletti che sarà ospite al San Siro di Milano.

Brutte notizie, però, in vista del match arrivano per il mister Inzaghi che potrebbe non avere a disposizione Stefan De Vrij. L’olandese, infatti, è reduce da un infortunio alla caviglia e salterà sicuramente l’amichevole contro il Sassuolo prevista per giovedì.

Non è da escludere, comunque, la partecipazione al match contro gli azzurri. Lo staff tecnico, infatti, farà le opportune valutazioni nei primissimi giorni del prossimo anno.

Buone notizie, invece, sul fronte Correa e D’Ambrosio, entrambi in fase di rientro dallo stop forzato a causa degli infortuni. Non è ancora confermata la presenza di Brozovic e Lautaro Martinez che hanno anticipato il rientro dalle vacanze per partecipare agli allenamenti di gruppo e convincere Inzaghi.