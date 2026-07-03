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Inter, in pole nella corsa per un attaccante: anche il Napoli può procedere

Francesca Panico
Di Francesca Panico
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Inter, Curva Nord stadio San Siro, fonte By Johnny Vulkan from New York, East Village, USA - Forza Inter!, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10510868
Inter, Curva Nord stadio San Siro, fonte By Johnny Vulkan from New York, East Village, USA - Forza Inter!, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10510868

Nel giro di breve tempo, l’Inter ha concluso un accordo con cui ha bloccato Khalaili. L’esterno, fino a due settimane fa, era più vicino al Napoli.

Il giocatore si è mostrato, sin dall’inizio, propenso verso entrambe le squadre. Per ora, dunque, la finestra del club azzurro rimane ancora aperta.

La squadra di Aurelio De Laurentiis, tuttavia, è diverso tempo che versa in una situazione di stallo. A dare maggiori dettagli sullo scenario partenopeo è stato Fabrizio Romano. L’esperto ha riferito che il team, prima di andare oltre nelle trattative, deve effettuare diverse cessioni.

L’Inter, invece, approfittando di essere avanti nella corsa verso l’attaccante, ha preso contatti con l’agente del calciatore. L’obiettivo è concludere l’accordo quanto prima e fare un’offerta che l’esterno non possa rifiutare.

Khalaili è in cima alla lista dei nomi al tavolo della squadra nero-azzurra. Dopo Palestra, lui è il favorito per rinforzare la corsia. Non resta, dunque, che avviarsi verso la fase finale con l’Union Saint-Gilloise. La squadra è molto propensa a cedere il calciatore, di fronte ad un’adeguata offerta. Non resta, dunque, che aspettare le sorti del mercato.

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