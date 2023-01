Inter-Napoli continua sul mercato: scontro per un difensore portoghese

Il recente Inter-Napoli, ha sancito la vittoria dei neroazzurri, grazie al goal di Dzeko. Ora le due squadre si incontreranno fra qualche mese allo Stadio Maradona. Intanto però, il calciomercato invernale è aperto, e le due squadre si riscontreranno proprio sul mercato, a causa di un obiettivo in comune.

Secondo diversi media giornalistici, il giocatore che interessa alle due squadre è Tiago Djaló. Un difensore portoghese, classe 2000, in forza al Lille. Le sue caratteristiche principali sono velocità e forza fisica, grinta e anche abbastanza tecnico per impostare l’azione da dietro. Inoltre può giocare più di una posizione, visto che è anche impiegato come terzino destro, con risultati abbastanza positivi.

Come racconta InterLive , entrambe le squadre hanno già iniziato a muovere i primi passi per acquistare questo difensore centrale che il Lille , vista l’avvicinarsi della scadenza del suo contratto (scadrà a giugno 2024), potrebbe lasciarlo partire per una cifra, in teoria, abbordabile: circa 15 milioni di euro.

In Ligue 1 ha collezionato 16 presenze e ben due reti. Il portoghese ha è già stato tesserato per un club italiano nel 2019, il Milan, che lo cedette senza mia farlo esordire nel massimo campionato italiano, visto che venne ceduto al suo attuale club per l’operazione “Rafa Leao”.

Tra i due club quello più favorito sembrerebbe il Napoli. I partenopei hanno visto dal vivo questo calciatore nella recente amichevole tra le due squadre, che ha visto la netta vittoria del Lilla per 4-1. Secondo il “Corriere dello Sport”, Giuntoli potrebbe bruciare la concorrenza, sfruttando anche l’ottimo rapporto tra i due club e viste anche le operazioni passate, come quella per portare Osimhen. Inoltre i soliti problemi finanziari dell’Inter, creerebbero difficoltà nella trattativa, soprattutto se comporterebbe spendere 15 milioni (salvo eventuali cessioni).