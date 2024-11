Inter-Napoli e le polemiche arbitrali, tifosi nerazzurri chiedono un altro rigore. Marelli: “È stato casuale”

La partita tra Inter e Napoli è stata sostanzialmente corretta. Le due squadre in campo hanno cercato di portare a casa i tre punti ma, nonostante ciò, molte sono le polemiche soprattutto riguardo le decisioni arbitrali. Diversi opinionisti ed ex arbitri, infatti, ritengono che il rigore a favore dei nerazzurri non doveva essere fischiato.

Dal web, intanto, numerosi sono i commenti riguardo un altro presunto rigore per mani di Olivera in area di rigore. Luca B. scrive: “Partita da ufficio inchieste! Conte che parla di scommesse, fallo di mano in area non fischiato”, Mario I. aggiunge: “Se vince il Napoli sono tutti contenti, noi dobbiamo sopportare queste cose. Date direttamente lo Scudetto a Conte”.

INTER-NAPOLI, LA MOVIOLA DI MARELLI: “NON C’ERA RIGORE PER I NERAZZURRI. IMPOSSIBILE EVITARE IL MANI DI OLIVERA, E’ STATO CASUALE E NON BISOGNA FISCHIARE LA MASSIMA PENA”

“Nel contasto tra Lautaro e Olivera in area c’è un tocco con la mano destra del difensore azzurro dove il Var non è intervenuto e ha fatto bene perchè il tocco è completamente casuale ed era impossibile da evitare”.

“Sul calcio di rigore concesso ai nerazzurri, il contatto è molto leggero, Mariani è stato preso in contropiede dalla velocità e ha valutato non in maniera esatta il contatto, ma non andava assolutamente concesso il calcio rigore e il Var non poteva intervenire”.