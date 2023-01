Inter-Napoli, Enrico Fedele non ha gradito le dichiarazioni post-partita di Luciano Spalletti

Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto l’opinionista TV ed ex procuratore sportivo, Enrico Fedele. Tra i vari temi toccati, ha parlato della partita del Napoli contro l’Inter e delle dichiarazioni dell’allenatore partenopeo, Luciano Spalletti.

“Bisognava trovare delle contromisure e l’allarme era arancione dopo i gol falliti dall’Inter. In questo Spalletti ha sbagliato, tipico degli allenatori toscani non cambiare e ostinarsi in modo presuntuoso“.

“Il tecnico non mi è piaciuto neanche in conferenza, se parla di squadra timida è come se si fosse tolto dal fuoco scaricando un poco i propri giocatori. Poteva tranquillamente dire che è stata una brutta giornata e che si lavorerà per rifarsi“.

Enrico Fedele, quindi, non ha per niente gradito le dichiarazioni nel post partita di Luciano Spalletti e lo ha sottolineato durante la trasmissione radiofonica.

Fedele ha infine dichiarato: “Non sono però preoccupato, il Napoli reagirà ma sappia che è un altro campionato rispetto a quello dei primi tre mesi“.