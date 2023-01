Inter-Napoli: le probabili formazioni

La Serie A è pronta a tornare in scena nei primi giorni di gennaio. A riaprire il campionato, infatti, ci pensa il Napoli di Spalletti che sarà ospite al San Siro di Milano.

Il calcio di inizio è atteso per mercoledì 4 gennaio alle ore 20:45 in diretta e in streaming su Dazn.

Brutte notizie, però, in vista del match per il mister Inzaghi che potrebbe non avere a disposizione Stefan De Vrij. L’olandese, infatti, è reduce da un infortunio alla caviglia e ha già saltato l’amichevole contro il Sassuolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Dzeko.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.