Inter-Napoli, l’ex arbitro Bergonzi: “Rigore Inter sacrosanto, grande prestazione di Valeri”

Ai microfoni di 1 Football Club è intervenuto l’ex arbitro Mauro Bergonzi. L’ormai opinionista Mediaset, ha parlato della partita Inter-Napoli e del rigore concesso ai nerazzurri nel corso della prima frazione di gara.

“In Inter-Napoli, Valeri non avrebbe potuto vedere il tocco di mano di Koulibaly per come era posizionato, quindi è stato perfetto l’intervento di Aureliano dalla sala Var. Trenta falli totali, ma l’arbitro l’ha gestita benissimo“.

“Questa giornata è positiva anche perché ho visto che gli arbitri spiegavano le proprie motivazioni ai calciatori, anche con ampi gesti: quando c’è chiarezza e trasparenza non c’è spazio per le polemiche“.

Per Mauro Bergonzi, quindi, non ci sono dubbi. Nella partita Inter-Napoli il rigore per i nerazzurri era netto ed ha fatto bene l’arbitro ad assegnarlo.

Bergonzi ha infine dichiarato: “Fino ad oggi è stata la migliore giornata di campionato per gli arbitri“.