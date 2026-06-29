Beffa Palestra per l’Inter: Marotta vuole ora l’obiettivo del Napoli

Con l’avvicinarsi dell’inizio della stagione, l’Inter non perde tempo. Negli ultimi giorni, il club di serie A ha accelerato la sua corsa per riuscire ad accaparrarsi Khalaili, sorpassando, così, il Napoli.
Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, l’attaccante avrebbe tutte le qualità ricercate dalla squadra nera-azzurra. Il team di Marotta è disposto a concludere l’affare con l’Union Saint -Gilloise a 20 milioni di euro, più eventuali bonus.
Il club di serie A, dopo aver salutato l’ipotesi di acquisto di Palestra, ha deciso di concentrare tutte le sue energie su Khalaili. Il calciatore avrebbe conquistato la dirigenza per i suoi attributi tecnici, nonché per l’ampio margine di crescita che si prospetta possa avere.
Il Napoli, nonostante gli ultimi eventi, è ancora in corsa. L’Inter, tuttavia, non è disposto a fermarsi. Vuole, infatti, concludere l’accordo nelle prossime settimane.
Per ora, la trattativa è ancora aperta. La squadra nero-azzurra sembra intenzionata a far di tutto per riuscire ad inserire il giocatore, classe 2004, nella fascia destra della sua formazione.