Inter, niente Rabiot: troppo elevate le richieste del francese

L’Inter e il Bayern Monaco si sono lasciati scoraggiare dalle elevate richieste salariali dell’ex centrocampista della Juventus Adrien Rabiot, secondo quanto riportato il giornale francese L’Equipe

Il 29enne chiede 7,5 milioni di euro netti a stagione. Rabiot è forse il nome più importante in Europa attualmente senza un club. Il francese ha concluso quest’estate un periodo di cinque anni alla Juventus. La scorsa estate, Rabiot si era trovato in una situazione simile.

Tuttavia, con l’accordo a breve termine che scadeva già a fine giugno, la questione è stata solo sfiorata. Nonostante l’apertura della Juventus a tenere Rabiot come parte del progetto del nuovo allenatore Thiago Motta, le trattative per un nuovo contratto dell’ex centrocampista del Paris Saint Germain sono fallite.

E ora cosa succede?

Rabiot è quindi alla ricerca di un nuovo club quest’estate. L’Equipe fa notare che l’internazionale francese vuole unirsi a un club che partecipi alla Champions League. E non è che sia mancato l’interesse per la firma di Rabiot. Dalla Serie A, il Milan aveva valutato la possibilità di portare l’ex juventino. E poi l’Inter non è nuova a trasferimenti gratuiti di alto profilo. Solo quest’estate, Mehdi Taremi e Piotr Zielinski sono arrivati per questa via.

Secondo L’Equipe, l’Inter è uno dei club che più seriamente sta valutando una mossa a sorpresa per Rabiot. L’altro, anticipa il quotidiano francese, sono i tedeschi del Bayern. Ma anche se Rabiot non richiederebbe una somma di denaro per il trasferimento quest’estate, ci sarebbe ancora la questione dei salari. L’Equipe riferisce che Rabiot ha mantenuto ferme le richieste di 7,5 milioni di euro netti a stagione.