Inter, niente Tessmann: ufficiale al Lione

Il Venezia ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo del centrocampista della Nazionale statunitense Tanner Tessmann all’Olympique Lyonnais, squadra di Ligue 1

Il Lione ha pagato un corrispettivo di 6 milioni di euro per ingaggiare il due volte internazionale, mentre il Venezia riceverà anche il 10% dei profitti di un’eventuale futura vendita.

Il 22enne si è unito alla squadra di Pierre Sage con un contratto di cinque anni, fino all’estate del 2029. Diventerà il primo americano a giocare per il Lione. Tessmann era stato accostato all’Inter di Simone Inzaghi all’inizio dell’estate, ma la trattativa è naufragata a causa delle condizioni personali.

Una trattativa destinata a crollare da subito con l’Inter

L’Inter sperava di ingaggiare il giocatore per poi mandarlo in prestito. La scorsa stagione il centrocampista centrale ha giocato tutte le partite di campionato del Venezia, che ha conquistato la promozione dalla Serie B attraverso i play off all’inizio di giugno. Dal suo trasferimento in Italia dall’FC Dallas nel 2021, ha realizzato 10 gol in 99 presenze in tutte le competizioni.

I francesi, intanto, hanno ufficializzato il suo acquisto: “L’Olympique Lyonnais è lieto di dare il benvenuto a Tanner Tessmann, che diventa il primo americano nella storia a vestire la maglia del club”, ha scritto il Lione in un comunicato pubblicato attraverso i propri organi di divulgazione. Il contratto dell’americano scadrà nel 2029, con i francesi che hanno sfruttato l’occasione e l’indecisione di Fiorentina, Roma e proprio Inter per prendere il calciatore. Su di lui c’era anche l’Everton, che alla fine però non ha affondato minimamente il colpo.