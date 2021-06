Inter, non solo cessioni all’orizzonte: Marotta stringe su Alonso del Chelsea

I neo Campioni d’Italia hanno vissuto nel giro di poco tempo un notevole cambiamento all’interno della loro squadra, con la dipartita di Antonio Conte e l’arrivo di Inzaghi. Tuttavia, il ds Marotta non ha mai smesso di inseguire i suoi obiettivi in entrata e in uscita.



Chiaramente sulle sorti della stagione di calciomercato estiva graveranno i problemi economici del gruppo Zhang, sicuramente intensificati dalla pandemia, che obbligheranno la dirigenza a concentrarsi soprattutto sulla vendita di almeno due big. Ma non solo.

I due nomi più plausibili sono quelli di Achraf Hakimi o Lautaro Martinez, per citarne alcuni. Ma anche gli arrivi sono molto attesi. Come riportato da Calciomercato.com, dopo aver corteggiato Olivier Giroud, Fikayo Tomori o Hakim Ziyech, Marotta sembra avere un nuovo obiettivo al Chelsea.

Stiamo parlando di Marcos Alonso, professionista accostato già in passato ai milanesi, ma che per discrepanze dal punto di vista contrattuale non è mai riuscito ad approdare ai neo laureati leader italiani.

Il difensore spagnolo di 30 anni ha partecipato a ben 17 partite (con 2 gol) alla scorsa stagione con i blues. Sarebbe tuttavia la scarsa continuità a volerlo spingere a provare altre occasioni. Vedremo se questa sarà la volta buona per l’unione tra le due parti.