Inter, novità per Kostic: Marotta potrebbe chiudere a 10 milioni

Ecco quanto si legge in merito alla situazione su Fcinternews.it: “Ivan Perisic ha già comunicato di non voler rinnovare il contratto in scadenza: per rimpiazzarlo il serbo (che piace ancora a Fiorentina e Lazio) è il primo nome annotato sul taccuino di Marotta e Ausilio”.

“La trattativa con l’Eintracht dovrà essere riannodata partendo dalle cifre estive (i tedeschi avrebbero chiuso a 10 milioni più 3 di bonus: probabilmente ora si può chiudere a 10, bonus inclusi).

Al contempo, per l’interessato è sufficiente un contratto da 2.5 milioni più bonus: stipendio perfettamente in linea con i parametri nerazzurri” si legge ancora su Tuttosport.