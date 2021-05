Inter, novità sul fronte cessioni: in assenza di Ramos il PSG su Milan Skriniar

Anche se l’Inter si è già laureata campione d’Italia l’attenzione della dirigenza rimane quanto mai alta per assicurarsi la riuscita delle prossime operazioni in entrata ed in uscita della prossima stagione.

Se grazie al mister Antonio Conte l’obiettivo Italia è stato portato a casa, infatti, rimane un imperativo quello di far bene in Champions League il prossimo anno, e per fare ciò bisognerà senza dubbio collezionare un tesoretto da reinvestire sul mercato.

Ebbene secondo quanto riportato da FcIn Marcelo Simonian, storico agente sportivo, è al lavoro per provare a portare al Paris Saint Germain uno degli attuali punti cardine della difesa dell’Intero; il difensore slovacco Milan Skriniar.

Tuttavia, come confermato da fonti vicine al club francese, il vero obiettivo della dirigenza del PSG sarebbe in realtà Sergio Ramos. I rapporti con il manager del giocatore sarebbero ormai costanti da settimane, ma la riuscita dell’operazione è ancora lontana.

Allora ecco che Skriniar potrebbe senza dubbio essere un piano B degno di nota per i francesi: le pretese per quanto riguarda l’ingaggio sarebbero senza dubbio più basse, e l’apporto dal punto di vista qualitativo sarebbe comunque garantito.