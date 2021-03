Inter, novità sul taccuino di Marotta: c’è Audero per il dopo Handanovic

Anche se siamo ancora in piena corsa per lo scudetto e la sessione estiva di calciomercato sembra attualmente un’utopia, così non è per le varie dirigenze delle squadre di Serie A, che sono già al lavoro per le future operazioni in entrata e in uscita.

Caso speciale conta la dirigenza nerazzurra capitanata da Marotta, che vuole assolutamente ripetersi nel corso della prossima stagione, e non lasciare che i successi di quest’anno con mister Conte rimangano un fenomeno isolato.

Ebbene ci sono novità in particolare per la selezione per il dopo Samir Handanovic, il nuovo nome è quello di Emil Audero, classe 1997 che sta ben figurando da anni in Serie A con la Sampdoria.

Gli agenti del giocatore hanno tenuto con la società nerazzurra più di una chiacchierata e gli ottimi rapporti tra i due club potrebbero favorire un’intesa. Tuttavia, Audero ha rinnovato da poco fino al 2026 con i blucerchiati.

Il rinnovo, come riportato da fcinternews.it, “abbassa anche gli ammortamenti a bilancio del portiere che viene valutato intorno ai 15/18 milioni di euro. Cifra abbassabile magari attraverso l’inserimento di qualche giovane in contropartita, come già accaduto in passato nelle trattative tra le due società”.