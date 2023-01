Inter, occhi puntati su Roberto Pereyra dell’Udinese

L’immobilisimo di questa sessione di calciomercato invernale, proietta l’Inter a preparare colpi per la prossima stagione. I nerazzurri dovranno essere pronti ad agguantare possibili colpi, visto che le finanze interista non navigano in buone acque. Così come è avvenuto per Mkhitaryan lo scorso anno.

Con gli l’addio di Gagliardini, Marotta e D’Ausilio si sono messi al lavoro per trovare un suo sostituto e dare un ulteriore rinforzo in un ottimo centrocampo. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, l’Inter ha in programma un colpo per un centrocampista dell’Udinese: Roberto Pereyra.

“Tra gli osservati speciali, infatti, c’è anche Roberto Pereyra, calciatore argentino dell’Udinese, che a fine stagione potrebbe andare via in scadenza di contratto. Da diverse settimane in viale della Liberazione portano avanti i discorsi con l’entourage del calciatore. Pereyra-Inter è una pista che sembra destinata a diventare molto molto calda”.

Un’accelerazione che non avrà certo sorpreso Federico Pastorello. A fine dicembre, intervistato da TMW, l’agente del tucumano aveva infatti confessato un piccolo segreto: “Per me è un giocatore che in Italia può giocare in tutti i club. Mi immagino, ad esempio, Pereyra con Spalletti o anche con Inzaghi”.

Pereyra sarebbe una buona scelta per l’Inter, vista la sua ampia esperienza in Serie A, Champions League e in Premier League. Inoltre, ha dimostrato di essere un giocatore molto tecnico e in grado di segnare anche gol importanti, in grado di rappresentare una valida opzione per il centrocampo nerazzurro: dal suo ritorno in Italia, ha segnato 12 goal e fornito ben 22 assist. A parametro zero, poi, Pereyra potrebbe rappresentare un’occasione troppo ghiotta per le possibilità attuali di mercato dell’Inter.