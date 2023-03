Inter, occhi puntati su un futuro parametro zero del Liverpool

Sarà un estate ricca di parametri zeri. Lemar, Rabiot, Messi, Benzema, Zaha, Kantè, Kamada, Firmino, Kroos saranno probabilmente senza squadre a partire dal 30 giugno 2023. Così come anche lo stesso Skriniar, che però ha già trovato un accordo con il PSG.

Un altro dei giocatori in scadenza è Naby Keità, calciatore guineano, centrocampista del Liverpool e della nazionale guineana. È un classe 95′ (28 anni), e saluterà a fine anno i Reds dopo 5 stagioni non proprio esaltanti. Infatti sul guineano c’erano tante aspettative, visto anche il suo prezzo d’acquisto (65 milioni di euro), percependo in questi anni circa sette milioni di euro a stagione.

Un affare dai contorni economici giganteschi per i reds che presto perderanno il classe ’95 senza incassare un euro. In quattro stagioni e mezza, Keita ha collezionato 127 presenze con la maglia del Liverpool, mettendo a segno da 11 goal e 7 assist. Ci sono diverse squadre che vegliano sull’affare. Tra queste la sua ex squadra, il Lipsia o il Borussi Dortmud, che pare abbia già avviato i primi contatti.

Occhio anche all’Inter, il quale la dirigenza nerazzurra, data anche le scarsa disponibilità economica, ama questo tipo di affari. Secondo quanto riporta la Gazzetta.it, c‘è anche Naby Keita sul taccuino dell’Inter come possibile grande rinforzo a centrocampo per la prossima stagione:

“L’Inter pensa a Naby Keita. Il centrocampista guineano del Liverpool tra meno di quattro mesi sarà libero a parametro zero, ma può essere già messo sotto contratto adesso per la prossima stagione. La sua stagione con la maglia dei Reds è già conclusa: le parti si sono viste e hanno concordato che la soluzione migliore è dividere le rispettive strade. Ecco perché Klopp cerca 2-3 elementi per la mediana del prossimo anno (nella lista oltre a Bellingham, Nunez ci sono anche Barella e Caicedo)-scrive il quotidiano rosa.