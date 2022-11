Inter: occhi puntati su un gioiellino di Ronaldo il fenomeno

Uno dei calciatori più forti al Mondoè stato certamente Ronaldo “Il Fenomeno”. La fortuna ha voluto che questa leggenda giocasse in Italia, dove fece le fortune dell’Inter. 5 stagioni, 99 presenze e 55 goal totali, 1 pallone d’oro, 1 Coppa Uefa e tantissime giocate da campione. Purtoppo i tanti infortuni ne limiteranno il talento e le prestazioni, fino alla cessione nel 2002 per un rapporto sempre più complicato con l’allenatore di allora, Hector Cuper. I tifosi interisti non hanno mai dimenticato questo calciatore.

Proprio Ronaldo potrebbe ancora una volta aiutare l’Inter. In che modo? Dopo il ritiro, il brasiliano è sempre stato legato al mondo del calcio condiverse iniziative: ha partecipato al Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), ha fatto parte del consiglio di amministrazione del Comitato Organizzatore Locale brasiliano e ha acquistato diversi club come la squadra americana del Fort Lauderdale Strikers Football Club, il 90% delle azioni del Cruzeiro ed infine il Real Valladolid che milita nella Liga.

Proprio in questo club, c’è un calciatore che interessa molto alla dirigenza neroazzurra: Iván Fresneda. Stiamo parlando di un ragazzo molto giovane, essendo un classe 2004, cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, Leganès e del Valladolid. Nasce come terzino destro e ha giocato solo sei partita con la prima squadra del Valladolid in Liga, ma il suo nome già circola fra i grandi club europei, italiani inclusi.

Sulle sue tracce ci sono Milan e Juventus, per avere delle riserve dei rispettivi Calabria e Cuadrado. L’Inter potrebbe intromettersi, sfruttando gli ottimi rapporti con il presidente del club di appartenenza: appunto Ronaldo.

Solamente lo scorso 2 agosto ha firmato il suo primo contratto da professionista con i bianco-viola, dalla durata di 3 anni. Per questo motivo, è molto difficile che il calciatore lasci il club spagnolo a gennaio; più probabile una sua cessione per l’estate del 2023.