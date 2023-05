Inter, occhi su Milinkovic, in uscita dalla Lazio. Ma…

Una vittoria firmata Milinkovic-Savic, quella di ieri, ottenuta dalla Lazio per 3-2 contro la Cremonese. Con le reti siglate alla squadra lombarda, il serbo è arrivato quasi in doppia cifra: 9 le marcature segnate, con una l’ultima partita ancora da giocare. Tutto questo a dimostrazione dell’ennesima grande stagione del centrocampista laziale.

Si dice che la partita di ieri, potrebbe essere l’ultima per il “Sergente”, con la maglia della Lazio, visto il suo contratto in scadenza fino al 2024. Queste le sue dichiarazioni nel post-partita, ai microfoni di Dazn: “Futuro? Ho un altro anno di contratto, a fine campionato con la Champions raggiunta parleremo”.

Per questo Claudio Lotito ha fissato il prezzo del suo gioiello: 40 milioni di euro cash, senza contropartite. Magari trattabili, ma si parte da lì. La situazione però non è molto fluida né per il club biancoceleste né per il classe ’95. In Italia infatti, i potenziali club interessati ad oggi sono fermi: Inter, Milan e Juventus.

Per Simone Inzaghi, l’acquisto del serbo, rappresenterebbe una pedina perfetta da inserire nel centrocampo interista, aumentandone di tanto la qualità. Affianco a Barella e Calhanoglu regista, si tratterebbe di uno dei centrocampi più forti d’Italia.

Ad oggi l’unico pari ruolo che lascerà Milano di per certo è Roberto Gagliardini e per questioni economiche e tecniche non può essere quella la casella da riempire. Servirebbe quindi una cessione pesante in mezzo, un titolare per poter acccogliere il serbo. Anche perché il budget estivo sarà destinato soprattutto al difensore che rimpiazzerà Milan Skriniar.