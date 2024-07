Inter, occhi su tre difensori

L’Inter sta valutando Kurt Zouma, Jonathan Tah e Olivier Boscagli come possibili acquisti a titolo gratuito per la difesa nell’estate 2025

Questo secondo quanto riportato dall’edizione cartacea odierna del quotidiano torinese Tuttosport. La propensione dell’Inter per gli acquisti a titolo gratuito è uno dei tratti distintivi della sua strategia sul mercato dei trasferimenti.

Dall’arrivo di Beppe Marotta al club, l’Inter ha portato Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Andre Onana e Marcus Thuram in trasferimento gratuito. E ci sono altri due grandi nomi in arrivo quest’estate. I nerazzurri firmeranno Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, in scadenza di contratto rispettivamente con Napoli e Porto. Inoltre, come riporta Tuttosport, l’Inter sta già tenendo l’orecchio teso per quanto riguarda le future opportunità di trasferimento gratuito. E a questo proposito, anticipa il quotidiano, c’è un settore particolare a cui l’Inter sta guardando.

La difesa che verrà

L’Inter è consapevole di dover ingaggiare un difensore nel prossimo futuro. Allo stato attuale, Francesco Acerbi e Stefan de Vrij sono le due opzioni principali dei nerazzurri al centro della retroguardia.

Entrambi i due ex difensori della Lazio sono in scadenza di contratto con l’Inter alla fine del prossimo giugno. Inoltre, Acerbi compirà 37 anni la prossima stagione. E de Vrij ne compirà 33. Pertanto, l’Inter sta valutando come muoversi dalla coppia. Tuttosport riporta che la soluzione per un successore a lungo termine di Acerbi e de Vrij potrebbe arrivare attraverso un trasferimento gratuito.

Nel mirino dell’Inter ci sono tre difensori in scadenza di contratto con i rispettivi club alla fine del prossimo giugno. Uno è Kurt Zouma, difensore del West Ham United ed ex Chelsea. Un altro sarebbe il difensore del Bayer Leverkusen Jonathan Tah. Tuttavia, l’internazionale tedesco è anche un obiettivo del Bayern Monaco. Infine, secondo Tuttosport, l’Inter potrebbe riprendere l’interesse per Olivier Boscagli, 26enne difensore del PSV in scadenza di contratto con i campioni d’Olanda la prossima estate.