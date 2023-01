Inter, occhio a De Vrij. Cresce l’interesse anche di un club spagnolo

L’Inter è alle prese con un mercato secondario: quelle dei rinnovi. Per giugno 2023 sono previsiti almeno 8 contratti in scadenza nella rosa Inter, sia alcuni giocatori molto importanti (tipo Skriniar o Dzeko), sia altri meno ( Gagliardini o D’Ambrosio). La dirigenza deve affrontare un gennaio caldo, visto che ci sarà un doppio fronte di mercato.

Un altro elemento in bilico di permanenza è De Vrij. L’olandese è nell’elenco degli otto che scadranno a giugno. Sembrava che fosse anche uno dei più semplici per rinnovare, ma ad oggi la situazione rimane invariata, seppur filtra ottimismo in casa Inter.

Molti club stranieri sono interessati al 30enne ex Lazio, come ad esempio il Tottenham di Antonio Conte, che dovrebbe sfidare un club spagnolo per acquistarlo: si tratta dell’Atletico Madrid. I colchoneros vorrebbero rinforzare il loro reparto difensivo con un ottimo parametro zero, anche se alla fine dell’anno Simeone dovrebbe lasciare il club, e quindi saranno rivalutate i piani futuri.

Federico Pastorello, agente di De Vrij, a TuttoMercatoWeb ha lasciato alcune dichiarazione che lasciano pensare per un futuro molto incerto per la permanenza dell’olandese. “Il dialogo con l’Inter è aperto. Stefan è molto felice di sapere che il club ha riconfermato la sua voglia di voltare pagina. Probabilmente sarà il suo ultimo contratto. E deve decidere se rinnovare o lasciare”.

Insomma, il futuro dell’olandese è ancora tutto da decidere e sono specialmente due le possibilità sul tavolo almeno per il momento. Nonostante l’interesse di calciomercato di club spagnoli e inglesi, De Vrij continua a dare la precedenza all’Inter e al rinnovo. Da precisare che, però, i nerazzurri non hanno assolutamente sciolto i dubbi e starebbero valutando anche la possibilità di non prolungare per poi puntare tutto su Smalling.