Inter, occhio a Kessiè: l’ex Milan sarà il primo ad essere ceduto dal Barca

Secondo quanto scrive il quotidiano AS, l’esperienza di Kessiè al Barcellona potrebbe essere già giunta al termine dopo solamente un anno. Fresco vincitore della Liga con il suo club, l’ivoriano ha collezionato 28 presenze su 38, ma di cui solo il 18% di queste è partito titolare.

Anche i numeri sono abbastanza sterili, se paragonati a quelli delle sue ultime prestazioni con il Milan: 3 goal e 3 assist in tutte le competizioni a cui ha preso parte con la maglia blaugrana (Liga, Champions League, Europa League, Coppa del Rey, Supercoppa).

Per questo motivo, a fronte del suo ingente stipendio (7 milioni di euro netti a stagione) e della politica di “taglio” del tetto ingaggio da parte della dirigenza catalana (a cui Kessiè non è favorevole), il centrocampista ivoriano avrebbe dato l’ok per lasciare il club Blaugrana nel caso in cui arrivi un’offerta congrua. Riferisce AS che “l’ex Milan ha avuto nelle scorse ore un colloquio con Xavi, che gli ha spiegato i problemi del club e le condizioni che hanno costretto la società a prendere questa decisione. Kessie ha accettato con rassegnazione le argomentazioni del tecnico.

Allora occhio all’Inter, che da sempre è interessata al centrocampista classe 96′. Finora non ha ricevuto alcuna offerta formale per Kessié, ma ha mantenuto contatti informali con alcuni club, alcuni dei quali molto aperti alla possibilità di acquistare l’ivoriano. Tra queste spicca proprio il club nerazzurro, che ha proposto scambi con qualche calciatore della propria rosa, e il Liverpool di Klopp, che ha bisogno di un centrocampista fisico dopo gli addii di Milner e Fabinho.

Per l’Inter il discorso verrà rimandato dopo la finale di Champions League. Ecco perchè nelle prossime settimane potrebbero esserci importanti novità in questo senso con Kessiè pronto a tornare a Milano, stavolta sponda Inter.