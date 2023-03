Inter, occhio a Lukaku: l’Aston Villa è sulle sue tracce per il prossimo anno

Continuano l’altalena di emozioni in casa Inter: dopo la grande qualificazione ai quarti di finale (12 anni dall’ultima volta)seppur soffrendo, in campionato è arrivata la 9 sconfitta in campionato, nel sentitissimo Derby d’Italia. I nerazzurri hanno giocato una gara senza grandi acuti, ottenendo la 3°sconfitta nelle ultime 5 partite e la seconda consecutiva dopo quella contro lo Spezia.

Ennesima prestazione scialba di Romelu Lukaku. Un solo grande pallone per mandare al tiro Barella nel primo tempo, ma è l’unica giocata degna di nota. Anche la difesa della Juventu lo riesce a contenere per il resto della partita, non incidendo nemmeno questa volta.

Il ritorno del belga all’Inter si sta rivelando sempre di più un vero e proprio flop, e per questo la società nerazzurra sta valutando se confermare il prestito anche per la prossima stagione. In 19 presenze complessive, Romelu ha realizzato appena 5 gol, di certo non il bottino che il belga e i tifosi dell’Inter speravano ad inizio stagione.

Nel frattempo, come confermato da Marotta, l’attaccante belga a giugno farà ritorno al Chelsea e sarà comunque un’opportunità per tante squadre, considerando improbabile una sua permanenza a Stamford Bridge. Sul centravanti il tecnico del club inglese Graham Potter non si è espresso con chiarezza.

Secondo quanto riportato dal portale Todo Fichajes, tra le società interessate al nazionale belga c’è l’Aston Villa, che starebbe considerando un potenziale trasferimento di Romelu Lukaku nella sessione di mercato estiva. Un’idea che allontanerebbe definitivamente il belga dalla Milano nerazzurra, ma la piazza sarebbe decisamente meno ambiziosa per questo resta da capire la volontà del giocatore.