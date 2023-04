Inter, occhio al futuro di Onana

Andrè Onana ha conquistato l’Inter e suoi tifosi. Dopo una prima parte di stagione seduto in panchina, l’estremo difensore camerunense si è ritagliato velocemente la sua titolarità alle sue prime occasioni, relegando in panchina il capitano Samir Handanovic.

Certamente non sono mancate le incertezze in alcune sue partite, come ad esempio il goal subito contro l’Empoli. Allo stesso tempo però, grazie alle sue prodezze, i nerazzurri sono arrivati fino ai quarti di Champions, in cui anche contro il Benfica, l’ex Ajax ha compiuto dei veri e propri miracoli, lasciando i lusitani a secco di rete nella gara d’andata.

E per il camerunese, si è trattato del sesto clean sheets, il terzo consecutivo, in nove partite di Champions. Tutto ciò non è passato inosservato, soprattutto dalle parti della Premier League. Se è vero che Onana ha firmato un contratto di 5 anni in estate, la sua permanenza potrebbe essere già a rischio questa estate.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’amministratore delegato Beppe Marotta potrebbe sacrificarlo in estate e ricavarne un’importante plusvalenza. Dall’ Inghilterra le principali pretendenti sono il Manchester United e il solito Chelsea. I blues pescano spesso dalle parti di Milano nerazzurra, e questa volta potrebbe toccare al portiere africano di essere prelevato dal club londinese.

I Blues, infatti, sono alle prese con la “grana” portiere: Mendy è stato ormai accantonato ed anche il redivivo Kepa non offre quelle garanzie necessarie ad una squadra con ambizioni di vertice. In caso di mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League, i nerazzurri, di fronte ad una buona offerta, potrebbero anche decidere di lasciarlo partire, così da mettere a bilancio una sostanziale plusvalenza, dato che il portiere è arrivato a Milano a parametro zero.