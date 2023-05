Inter, occhio al Manchester United: pronti 80 milioni per Lautaro

Con la recente doppietta alla Lazio e la rete contro l’Empoli nella partita precedente, il Toro Martinez ha posto fine al mini-digiuno di cinque partite in Serie A, cosa a cui spesso ci ha abiutato. Uno dei perni fondamentali dell’Inter, con già 17 reti all’attivo, e 6 partite rimaste per superare il suo record di goal stagionali nel campionato italiano (21 goal).

Nonostante i diversi problemi societari e soprattutto economici che affliggono la società nerazzurra, Lautaro Martinez ha recentemente rinnovato il suo contratto con l’Inter fino al 2026, con uno stipendio netto di 6 milioni euro all’anno. Infatti sembra essere uno degli intoccabili, visto che il suo nome non è quasi mai stato accostato a possibili cessioni o “sacrifici”.

Ma mai dire mai. I club di Premier League sono sempre dietro l’angolo, pronti a sborsare milioni e milioni di euro per assicurasi i propri giocatori. In tal senso, occhio al Manchester United che necessita urgentemente di una vera e propria punta per la prossima stagione. Vero, è stato acquistato Wout Weghorst a gennaio, ma il potente attaccante è solo un ripiego. Infatti, il suo contributo è stato piuttosto scarso (solo due gol e tre assist in 25 partite), motivo per cui, una volta scaduto l’attuale prestito, dovrà fare nuovamente le valigie per tornare al club che detiene i suoi diritti, il Burnley.

Per questo motivo Lautaro Martinez sarebbe finito nel mirino del Manchester United. A scriverlo è il portale britannico Football Insider, secondo cui i Red Devils sarebbero pronti a mettere sul piatto 80 milioni per l’attaccante dell’Inter. Secondo gli inglesi, l’attaccante argentino prova a rinforzare il proprio attacco: Harry Kane è l’obiettivo numero uno, ma la richiesta del Tottenham – 115 milioni di euro – è ritenuta troppo alta da parte della dirigenza dei Red Devils.

I nerazzurri, ovviamente, non hanno la minima intenzione di liberarsi di Lautaro. Lo stesso giocatore non sta pensando alla possibilità di cambiare maglia, ma è evidente che molto del suo futuro potrebbe dipendere dalla qualificazione alla prossima Champions League. Allo stesso tempo per Ten Hag Lautaro sarebbe “l’attaccante perfetto” per la sua squadra. Di sicuro gli 80 milioni messi sul piatto dai Red Devils non sarebbero considerati sufficienti per un giocatore che, anche quest’anno, è a quota 21 gol e 8 assist tra campionato, Champions e Coppa Italia.