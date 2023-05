Inter, occhio al Real e al Lautaro

Se lo scorso anno Karim Benzema ha lasciato il segno nel calcio europeo e non solo, vincendo anche per la prima volta nella sua carriera il Pallone d’Oro, un po’ meno esaltante è stata la sua stagione di quest’anno. Certo, i continui infortuni hanno tormentato il numero 9 francese, facendogli saltare l’ennesimo Mondiale con la propria nazionale. I numeri però, rimangono importanti: 30 goal, 6 assist in 42 presenze tra tutte le competizioni giocate nell’anno 22/23.

Questa estate però, Benzema potrebbe salutare i Blancos, dopo quasi 13 anni. Si perchè il suo contratto è in scadenza per il 2023, e indizi che portino ad un suo rinnovo non c’è ne sono.

Ecco perchè la dirigenza Madrilena starebbe cercando un nuovo nome, che possa sostituire la pesante eredità del classe 87′. Per molto tempo si è discusso del possibile acquisto di Kylian Mbappè, ma in un’intervista recente, il suo connazionale ha dichiarato di rispettare il suo contratto con il PSG. Questo significa che rimarrà a Parigi per almeno un’altra stagione.

Di conseguenza, i 14 volte campioni d’Europa hanno virato su un altro obiettivo, mettendo gli occhi Lautaro Martinez. Il centravanti argentina sta concludendo una delle sue migliori stagioni, in termini realizzativi: 21 goal e 7 assist in 37 partite di Serie A, 3 goal e 3 assist in 12 partite di Champions League, 3 goal e 1 assist in 5 partite di Coppa Italia, mentre più deludente è stato il suo percorso nel Mondiale vinto dalla sua nazionale, visto che non ha timbrato nemmeno una volta.

L’interesse del Real nei confronti di tale giocatore è stato confermato anche dal quotidiano The Atletic. L’acquisizione del nazionale argentino comporterà uno sforzo monetario di circa 80 milioni di euro (dati Transfermarkt ). Senza dubbio, Lautaro sarebbe un rinforzo stellare per il Real Madrid .