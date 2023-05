Inter, occhio alla concorrenza spagnola per Marcus Thuram

Ci sarà una vera e propria asta estiva per il talentuoso calciatore del Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram. Il tutto è dato da due motivi: in primis che a partire dal 30 giugno, sarà un calciatore senza squadra visto che il suo contratto scadrà tra circa un mese. Il secondo è per la grande stagione che lo vede protagonista: ben 16 goal e 7 assist in 31 presenze tra campionato e coppa.

Il tutto è ancora più straordinario se si considera che lo scorso anno, il figlio d’arte ebbe un brutto infortunio (Rottura parziale del legamento collaterale mediale del ginocchio) e ulteriori problemi fisici che gli condizionarono negativamente la stagione.

Questo infortunio gli fece saltare anche il trasferimento all’Inter, visto che i nerazzurri avevano appena ceduto Lukaku ed erano alla ricerca di un suo vice. Alla fine Marotta e D’Ausilio decisero di prendere Edin Dzeko dalla Roma. Ora i due dirigenti ritornano alla carica, anche se la trattativa è molto più difficile vista la concorrenza europea per il calciatore.

Tra queste ci dovrebbero essere in forte pressing sia il Manchester United sia l’Atletico Madrid, stando alle informazioni rilasciate dall’Equipe. In particolare, per i cochoneros sarebbe un’importante affare da realizzare, soprattutto per il costo, ossia 0.

Questo perchè il club di Madrid, come per l’Inter, non sta attraversando un periodo florido dal punto di vista finanziario. Già dalla scorsa estate il club della capitale non ne ha fatto mistero e sottolineando che bisognava cedere per almeno 40 milioni, in modo da far quadrare i conti. Inoltre il loro sponsor “WhaleFin” vuole ritirarsi a causa dei problemi che stanno investendo il mondo delle criptovalute. Non sarà facile uscirne, anche perché era stato firmato un accordo da cinque anni per 40 milioni a stagione, di cui l’Atletico ha incassato in anticipo solo il primo.