Inter, occhio alla scadenza di Smalling. Di Marzio: “Voci crescenti…”

Sembra sempre più incerto il futuro di Cris Smalling alla Roma. Il centrale inglese è alla sua quarta stagione con la maglia giallo-rossa, ma potrebbe essere l’ultima. Il suo contratto è in scadenza questa estate, e le trattative per il rinnovo sono bloccate. La Roma, come riporta il Corriere dello Sport, va in pressing sull’inglese, che ancora non ha preso una decisione sul rinnovo di contratto ed è andato in vacanza al mare.

La società capitolina vuole evitare un nuovo Mkhitaryan-bis: l’addio dell’armeno e il successivo rimpianto pubblico di José Mourinho. La Roma chiede chiarezza sul futuro dell’ex-United, offrendo un rinnovo di altri due anni (fino al 2025), anche se con un abbassamento dell’ingaggio (attualmente guadagna quasi 3,5 milioni di euro con bonus).

Il difensore inglese sa che a 33 anni, questo rappresenta l’ultimo contratto importante della sua carriera, e vorrebbe valutare anche le altre offerte. Club ammiratori non ne mancano, sia in Premier League, sia in Serie A. E proprio nel campionato italiano, ci sarebbe l’Inter, che vorrebbe ripetere un colpo Mkhitaryan, con la stessa modalità e con lo stesso club.

Anche la Juventus si è attivata per valutare l’occasione di accaparrarsi un importante difensore a costo zero. Ne ha parlato di questa situazione, l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio: ““Inter e Juventus hanno iniziato a prendere informazioni sull’inglese, in scadenza con la Roma la prossima estate. Rumors crescenti che dall’entourage del calciatore non hanno trovato né conferma ma neanche smentita, lasciando volutamente campo libero ad ogni possibile scenario futuro. La Roma questa volta non vuole essere spettatrice passiva, nonostante Smalling sembra voglia mettersi alla finestra ad ascoltare tutti. Almeno fino alla fine di gennaio, quando scatterà – alla 29ª presenza – l’opzione di rinnovo fino al 2024″.