Inter, offerta per Unai Simon

Il club basco è consapevole che c’è una società che ha preso in considerazione il suo portiere e c’è la possibilità che un’offerta formale arrivi nei prossimi giorni

Unai Simón, il talentuoso portiere dell’Athletic Bilbao, è diventato l’oggetto del desiderio di diversi club europei. Le sue eccellenti prestazioni nella recente vittoria della Spagna in Nations League hanno attirato l’attenzione di grandi club, tra i quali l’Inter Milan, che lo sta considerando come uno dei possibili sostituti del portiere André Onana, prossimo a trasferirsi in un club della Premier League.

Nonostante abbia un contratto con l’Athletic fino al 2025 e nessuna clausola di rescissione, Simon ha chiarito che il suo desiderio è quello di rimanere con il club che gli ha dato l’opportunità di crescere come giocatore. Ha espresso più volte la sua gratitudine nei confronti dell’Athletic e il suo impegno a difendere la porta del San Mames in ogni partita. Il 26enne portiere murgiano ha un innegabile talento sia in campo che fuori.

Le ultime

Sebbene tutto faccia pensare a una sua permanenza al San Mames, è chiaro che i neroazzurri non staranno con le mani in mano e, in caso di cessione di Onana, reinvestiranno i milioni guadagnati per convincere i baschi, un compito complicato ma non impossibile.

Simon, che ha rappresentato la Spagna nelle competizioni internazionali, ha fatto un ritorno trionfale dopo aver saltato la prima convocazione in nazionale per infortunio. La sua presenza e il suo posto da titolare in Nations League hanno attirato l’attenzione dei principali club europei, con l’Inter tra gli interessati seguito dal potente Manchester City, secondo quanto riportato dal programma “El Chiringuito”.